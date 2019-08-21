Зарплату можно выплатить раньше установленной для этого даты

Вправе ли организация выдать аванс (зарплату за первую часть месяца) больше, чем работник заработал за отработанное время? Будет ли нарушением, если выдать всю зарплату сразу и в конце месяца работник ничего не получит? А если выдать зарплату по просьбе работника на пять дней раньше, это нарушение?

С такими вопросами работодатели обращаются в Минтруд.

В соответствии с частью 6 статьи 136 ТК заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, напомнили в Минтруде. ТК не регулирует конкретные сроки выплаты зарплаты (конкретные числа календарного месяца), но при этом устанавливает требование о максимально допустимом промежутке времени после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработной платы за этот период.

В письме Минтруда № 14-1/В-582 от 26.07.2019 сообщается, что трудовое законодательство не запрещает выплачивать зарплату за отработанное время раньше установленного срока, при том что выплата части зарплаты производилась не позднее текущего месяца работы, поскольку это не ухудшает положение работников и установленные трудовым законодательством гарантии прав работников на своевременное получение зарплаты.