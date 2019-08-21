Тиньков три раза сорвал крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости

Олег Тиньков уже третий раз срывает сделку с партнерами-девелоперами по переносу штаб-квартиры TCS Group в строящийся бизнес-центр «Акватория».

Впервые о намечавшейся сделке стало известно 1,5 года назад. Тогда у команды Олега Тинькова появилась идея «Тиньков-сити» — многофункционального офиса с жилой башней для сотрудников. С этой целью обратились к совладельцу девелоперской компании Wainbridge Кириллу Писареву. Стоимость проекта должна была составить 18 млрд рублей без учета стоимости земли, сообщает Forbes.

По словам Писарева, первый раз сделка сорвалась летом 2018 года: за несколько дней до нее Тиньков сообщил об отказе от проекта, объяснив свое решение тем, что такой проект будет сложно реализовать. Получив отказ, девелопер решил возвести на участке проект «Акватория», состоящий из двух башен — жилой и офисной — общей площадью 150 000 кв. м.

Через три месяца после срыва сделки тот же брокер снова вышел на Wainbridge. Писарев встретился с Тиньковым, который сказал, что их очень привлекает это месторасположение, но они хотят купить только офисную башню. Однако в феврале 2019 TCS Group снова в последний момент пошла на попятную.

В апреле ситуация повторилась: на Wainbridge снова вышел брокер, представляющий интересы TCS Group, и сказал, что Тиньков так и не смог найти лучшего объекта, строительство которого будет завершено в 2022 году. Но на этот раз речь шла не о покупке здания, а лишь о долгосрочной аренде. Однако в августе 2019 сделка вновь сорвалась.

Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз пояснил, что «просто не сложилось». По его словам о сделке Тинькофф объявлял лишь один раз и вышел из нее тоже один раз..

«К сожалению, эта сделка не пошла дальше. Мы сейчас ищем другие варианты — все риэлторы знают об этом и бомбят нас разными предложениями, так что варианты у нас есть. Уже в ближайшие месяцы мы можем определиться с новым домом для «Тинькофф», — сказал Хьюз.