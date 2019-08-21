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ИФНС не принимает у бухфирмы скан доверенности клиента без его ЭЦП

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, владелица бухгалтерской фирмы, столкнулась с ранее для нее неизвестным явлением. ИФНС отказалась принимать скан доверенности клиента, подписанный ЭЦП «уполномочки».

Речь идет о тех разовых клиентах, которые обращаются в фирму с просьбой отправить по ТКС одну-две декларации. То есть эти декларации клиенты составляют самостоятельно. Все, что требуется от бухгалтерской фирмы — отправить предоставленный клиентом файл по электронным каналам.

Ранее в компании строили схему работы стандартно:

клиент оформляет бумажную доверенность, расписывается, ставит печать, относит доверенность в свою налоговую, а бухкомпания отправляет в ИФНС из Контура скан этого документа.

Однако в этот раз данная схема не сработала.

Отправила очередную доверенность в 9 ИФНС, и сегодня получила неожиданный ответ «Ваше обращение не принято к обработке, файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выдавшего доверенность. Согласно письму УФНС России по г. Москве от 03.07.2017г. 24-12/099213@ В случае передачи доверенности в электронном виде по ТКС , обращение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выдавшего доверенность».

Так если у лица выдавшего доверенность есть уже ЭЦП — нафига ему нужна эта доверенность? Или я чего то не поняла из ответа ?

— Санэ Къущхьэ

Отметим, что в письме № АС-4-6/15495@ от 07.08.2017 ФНС поясняла, что направление в ИФНС уполномоченным представителем скан-образа доверенности, выданной ему налогоплательщиком, заверенного собственной усиленной КЭП, — нелегитимно.

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В документе говорится, что учитывая, что у налогового органа отсутствует информация о волеизъявлении доверителя-налогоплательщика на представление документов в налоговый орган, при направлении скан-образов доверенности в налоговый орган требуется усиленная квалифицированная электронная подпись доверителя.

Что касается обязанности представлять в ИФНС бумажный вариант доверенности, то это необязательно, говорится а письме ФНС от 06.09.2016 № ОА-4-17/16629@.

Между тем участники обсуждения отмечают, что в этом случае как раз будет достаточно представления бумажной доверенности «с синей печатью». Скан при наличии живой бумажной доверенности будет лишним.

Кроме того, коллеги отмечают, что в Москве уже давно налоговики не принимают декларации по НДС, подписанные чужой ЭЦП по доверенности. По-крайней мере, через Сбис сдать такую декларацию не представляется возможным, отмечают бухгалтеры.

При этом, как рассказывает автор темы, через Контур она до настоящего времени отправляла чужие декларации без проблем.

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