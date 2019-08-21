1 % работоспособных россиян - безработные

С 7 по 14 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8 % и составила 719,2 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в г. Севастополе, Чукотском автономном округе, республиках Марий Эл, Саха (Якутия), Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесской Республике, в Кировской области, в Алтайском и Забайкальском краях.

В 7 регионах — республиках Алтай и Татарстан, Чувашской, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, в Омской и Владимирской областях — отмечен рост численности безработных граждан.

На 14 августа 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ, по данным Минтруда, составил 1 % от численности экономически активного населения.