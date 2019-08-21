Геннадий Онищенко прокомментировал предложение о «первосентябрьском капитале»

Сегодня стало известно, что депутат от ЛДПР Борис Чернышов направил в адрес заместителя главы Правительства Татьяны Голиковой обращение с инициативой о создании программы «первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделяться дополнительные деньги для покрытия расходов, связанных со сбором ребенка в школу.

В этой связи на сайте Госдумы опубликован комментарий по этому вопросу, который дал Геннадий Онищенко.

«Я здесь не вижу никакой новизны, потому что во многих регионах в той или иной мере это [помощь родителям со сбором ребенка в школу] реализуется», — отметил Геннадий Онищенко.

Парламентарий выступил против установления конкретной суммы помощи, так как в разных уголках России разные цены.

Он считает, что нужна не финансовая, а социальная помощь, материальная – конкретная одежда, учебники и прочее, и такая помощь должна быть гибкой, адресной, направленной на уязвимые группы населения.

«Должна быть адресная, социальная помощь. И слово «социальная» имеет особый смысл – давать продуктом, а не деньгами, потому что деньги могут уйти на другие нужды», — сказал Геннадий Онищенко.