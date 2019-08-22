О росте тарифов «Платона» будут предупреждать заранее

Минтранс России поручил Росавтодору публиковать на своём веб-сайте прогнозируемый тариф государственной системы «Платон» за полгода до его индексации. Согласно документу, до 20 июля 2020 года должна быть размещена предварительная информация о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года.

Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно.

«Совместно с грузоперевозчиками мы проработали программу предсказуемости индексации тарифа госсистемы «Платон». Заблаговременное информирование о размере платы – это выполнение требований предпринимателей, обеспечивающее снижение нагрузки на бизнес», – отметил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, для бизнеса принципиально важно понимать размер тарифа системы «Платон» за полгода до индексации и до начала календарного года. «Такой подход обеспечит спокойное планирование деятельности, прозрачность и предсказуемость инфраструктурного тарифа», – пояснила она.

Напомним, согласно Постановлению Правительства от 29.06.2019 № 843 в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км. На данный момент размер платы - 2,04 руб./км.