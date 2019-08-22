При каких условиях новая IT-организация может платить пониженные взносы

Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, является вновь созданной, документ о государственной аккредитации получен 29 мая 2019 года.

Можно ли применять пониженные взносы (8 % на ОПС 4% на ОМС 2 % на ОСС)?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/55912 от 26.07.2019.

В соответствии с пунктом 5 статьи 427 НК для таких организаций, являющихся вновь созданными организациями, условиями применения пониженных тарифов взносов являются:

— получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий;

— доля профильных доходов от IT-деятельности составляет не менее 90 % в сумме всех доходов организации за указанный период;

— среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) период составляет не менее 7 человек.

Вновь созданная организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, которая не выполняет хотя бы одно из трех перечисленных условий, применять пониженные тарифы страховых взносов не вправе.

Таким образом, если вновь созданная организация, получившая документ о госаккредитации в мае 2019 года, выполнила установленные условия о доле доходов ССЧ за отчетный период — полугодие 2019 года, то она может применить пониженные тарифы страховых взносов с месяца получения документа о госаккредитации, то есть с мая 2019 года.

При этом в случае, если по итогам следующего отчетного периода (9 месяцев 2019 года) или расчетного периода (2019 год) организация не выполняет хотя бы одно условие, установленное пунктом 5 статьи 427 НК, а также в случае лишения ее госаккредитации такая организация лишается права применять пониженные тарифы с месяца начала их применения в этом расчетном периоде (т.е. с мая 2019 года).