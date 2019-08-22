Повысят минимальную пенсию для москвичей

Городские доплаты к пенсиям московских пенсионеров планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров, сообщает столичная мэрия.

«Несмотря на то, что ведется много разговоров о том, что с каждым годом с экономикой все хуже и хуже, на самом деле я ответственно вам говорю, что это не так. У нас растут доходы, увеличиваются поступления в бюджет от подоходного налога, — отметил Сергей Собянин. — Растет прибыльность предприятий, значит, растут и доходы у предприятий. Это первый признак того, что экономика нормально развивается. Исходя из этого, как я и обещал, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии. Насколько — мы еще раз посчитаем, вот буквально на следующей неделе в Правительстве рассмотрим и примем решение. Но то, что мы это сделаем, — это точно».

Напомним, сейчас минимальный размер пенсии в столице составляет 17,5 тысяч рублей.