Альфа-банк создаст «дочку» на Кипре

Совет директоров Альфа-банка принял решение об открытии дочерней структуры Alfa Capital Markets Ltd. на Кипре для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса за рубежом.

На подготовительные работы уйдет не менее года, пишут «Ведомости» по информации из пресс-релиза банка.

Альфа-банк является крупнейшим частным российским банком по активам. Чистая прибыль банковской группы по международным стандартам финансовой отчетности в 2018 г. увеличилась более чем в 1,5 раза и составила до $1,321 млрд. Совокупные активы банковской группы выросли на 5,5% до $47,2 млрд по состоянию на 31 декабря 2018 г.