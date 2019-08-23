Физлиц освободят от НДФЛ с продажи электроэнергии от солнечных батарей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от обложения НДФЛ доходы от продажи энергии, произведённой на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации.
Это будет способствовать развитию микрогенерации, отмечается на сайте кабмина.
Речь идёт об объектах мощностью не более 15 киловатт. Это обычно солнечные панели или небольшие ветряные станции в частных домах. Если эти приборы вырабатывают больше, чем нужно владельцу, то лишнее можно будет продать в общую сеть.
После принятия закона доходы от таких продаж не будут облагаться НДФЛ до 1 января 2029 года.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён проект, согласно которому под объектом микрогенерации понимается принадлежащий на праве собственности или другом законном основании потребителю электроэнергии объект по её производству, функционирующий в том числе на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерирующая мощность которого не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно и который используется этим потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд, а также для продажи в установленном основными положениями функционирования розничных рынков порядке.