В работе Facebook зафиксирован сбой

Пользователи социальной сети Facebook из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса, которые наблюдаются со вчерашнего вечера.
Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80 %), остальные были связаны с входом на сайт (20 %), передает «Коммерсантъ».
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии. Больше всего жалоб поступает из разных городов России.
Сотрудники нашей редакции проверили свои страницы в этой соцсети. Как выяснилось, часть коллег без проблем может пользоваться Фейсбуком, а вот у некоторых проблемы либо со входом на сайт, либо с отображением содержимого.