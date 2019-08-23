Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость на базе ипотечных сделок

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него.

Индекс будет показывать стоимость квадратного метра жилья, а рассчитываться — на базе ипотечных сделок Сбербанка, рассказал «Ведомостям» директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков. Сбербанк крупнейший игрок на рынке, в 2018 г. он выдал 56,3% всей ипотеки в России.

Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк дорабатывают методологию расчета, говорит Глазков. В выборку будет входить только вторичный рынок, из расчета также исключена элитная недвижимость, но порог отсечения пока не определен.

В финальный перечень войдет более 100 признаков: информация о характеристиках дома (год постройки, материал стен), помещения (количество комнат, общая площадь) и местоположения (район, близость метро, наличие парков), пояснил «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.