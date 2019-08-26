Поставщик на УСН не составляет корректировочные счета-фактуры при возврате товаров

Покупатель на ОСНО приобретает товар у поставщика на УСН, а затем возвращает его. Как быть с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-09/52435 от 16.07.2019.

Начиная с 1 апреля 2019 у покупателя, являющегося плательщиком НДС, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым товарам, принятым им на учет. С 1 апреля 2019 при возврате покупателем товаров, принятых им на учет как до, так и после этой даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.

Таким образом, при изменении стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения в случае уменьшения количества отгруженных товаров в связи с возвратом покупателем нереализованных товаров, корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету.

При этом составлять счета-фактуры обязаны налогоплательщики НДС.



Организации и ИП на УСН, в случае возврата товара покупателем, являющимся налогоплательщиком НДС, корректировочные счета-фактуры составлять не должны.



При этом стоит учитывать, что если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец — покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в общем порядке.