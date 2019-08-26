Создадут реестр автомобилей нелегальных таксистов

Налоговики озабочены ситуацией, которая сложилась в сфере такси. Значительное число граждан, фактически осуществляющих этот вид деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют статуса предпринимателя, соответственно не уплачивают налоги и иные обязательные платежи. Кроме того, наличие неформальной занятости в этой области создает негативную среду для возникновения недобросовестной конкуренции, подрывающую основы нормальной рыночной экономики.

Этот вопрос стал темой обсуждения на рабочей встрече в УФНС по Тамбовской области с представителями бизнес-сообщества.

Цель, стоящая перед налоговой службой — легализация неформальной занятости и борьба с таксистами-нелегалами, неуплачивающими никаких налогов и мешающих развитию здоровой конкуренции. В этой связи на встрече обсуждалась необходимость создания на базе общедоступного информационного ресурса (вэб-портала) реестра автомобилей недобросовестных участников перевозок.