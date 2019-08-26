Еще одна Хартия: к чему власти призывают участников лесной отрасли

ИП и организации, ведущие бизнес в лесной отрасли и принимающие правила ведения прозрачного бизнеса, присоединяйтесь к Хартии в сфере оборота древесины, призывает УФНС по Архангельской области. Срок присоединения к Хартии новых участников не ограничен.

Участие в Хартии является добровольным волеизъявлением, не дает преференций над компаниями, которые не являются подписантами, а также не запрещает любые виды договорных взаимоотношений на рынке лесопродукции.

Текст Хартии и порядок рассмотрения заявления о присоединении к ней размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области.

В документе сказано, что участники Хартии придерживаются принципа ведения деятельности, заключающемся в том, что методы незаконной налоговой оптимизации являются проявлением нечестной конкуренции, должны быть порицаемы участниками рынка лесной продукции и могут быть предметом рассмотрения Инициативной группой, созданной из участников Хартии.

Компании, подписавшие Хартию, принимают для себя следующие правила ведения бизнеса:

1. Не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налогов, сборов и страховых взносов или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС, а также препятствуют вовлечению себя в такие схемы. 2. Стремятся приобретать лесную продукцию непосредственно у производителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников, подписавших Хартию. 3. Приобретая лесную продукцию у поставщиков, не являющихся производителями, обязуются проявлять добросовестность при выборе контрагента с максимальным использованием официальных информационных ресурсов. 4. Обязуются проявлять добросовестность при выборе грузоперевозчика, в том числе: заключают договоры непосредственно с компаниями перевозчиками или фирмами-посредниками, которые действуют по договору комиссии непосредственно по поручению или от лица перевозчика. 5. Обязуются предоставлять по запросу в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области информацию о подрядных организациях, осуществляющих заготовку древесины. 6. Обязуются соблюдать требования законодательства РФ при осуществлении перевозок лесопродукции автомобильным транспортом по дорогам в Архангельской области. 7. Используя данные ЛесЕГАИС, при заключении договоров с поставщиками обязуются отслеживать цепочку договоров контрагента вплоть до лесозаготовителей. 8. Участники Хартии будут осуществлять информационный обмен между собой и налоговыми органами по фактам выявления недобросовестности при исполнении обязательств по уплате налогов, сборов и страховых взносов со стороны контрагентов. 9. Участники Хартии прилагают усилия, направленные на расширение списка участников Хартии

Сейчас к Хартии примкнули 19 налогоплательщиков.

Налоговики отмечают, что совместная работа по формированию прозрачной и экономически обоснованной системы закупки сырья, исключающей налоговые риски, приводит к увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, не влияя при этом на объем экспортной и внутренней выручки участников рынка.

Напомним, в 2017 году была создана Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС.