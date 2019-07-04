Аграриев из Хартии призывают раскрыть налоговую тайну и пользоваться платным сервисом

В России запущен для использования налогоплательщиками информационный ресурс со сведениями о налоговых разрывах, выявленных системой АСК НДС-2.

Ресурс размещен на сайте Ассоциации добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса.

Поясним, добросовестные участники рынка — это компании и ИП, вступившие в Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Хартия была создана в 2017 году. Налоговики призывали бизнес-сообщество самостоятельно оценить свои риски и выразить готовность ухода от применения незаконных схем путем присоединения к Хартии.

По информации наших читателей, налогоплательщикам приходилось туда вступать в добровольно-принудительном порядке.

В таком же добровольном порядке примкнувшие к Хартии налогоплательщики дают свое согласие на раскрытие налоговой тайны.

Это необходимо, чтобы была возможность пополнять вышеназванный Информационный ресурс.

Накануне мы рассказывали об этом ресурсе в материале «Данные из АСК НДС-2: компании дают согласие на раскрытие налоговой тайны».

Между тем наши читатели, ознакомившись с материалом, сделали нам замечание. Дело в том, что в статье мы не упомянули одну важную деталь. Сегодня мы исправились и внесли корректировку, добавив в статью раздел о стоимости ресурса.

Спасибо нашим читателям за внимательность. Интерактивность — это здорово!

Дело в том, что Информационный ресурс о налоговых разрывах — это не бесплатный сервис. Фермерам нужно за него платить. Оплата за доступ к ресурсу составляет 10 тысяч рублей в год.

Таким образом налогоплательщики, добровольно примкнувшие к Хартии, задекларировав тем самым обещание быть безупречными и кристально чистыми перед ИФНС, должны не только дать добровольное согласие на раскрытие налоговой тайны, но и добровольно платить за доступ к информресурсу, информацию в который они сами и поставляют.