В крымском отеле не применяли ККТ и не оформляли сотрудников

С начала курортного сезона сотрудниками налоговой службы Крыма проведено около 500 проверок по вопросу соблюдения порядка применения ККТ, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,5 млн рублей.

Так, в июле проведена проверка гостевого дома «Седьмое небо» в поселке Утес. Установлено, что симферопольская организация, предоставляющая услуги проживания, использует помещение гостиницы на правах аренды, без регистрации обособленного подразделения.

Кроме того, при расчетах за услуги проживания арендатор не использовал ККТ в связи с ее отсутствием, а наемные работники не имели официального оформления в гостевом доме.

В результате проведенной налоговыми органами работы поставлено на учет обособленное подразделение, сотрудники которого получили официальное трудоустройство, а в отношении должностных лиц симферопольской организации составлены протоколы об административном правонарушении, за которые предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, ранее крымское УФНС сообщало о неприменении ККТ в дельфинарии и на территории архитектурного парка.