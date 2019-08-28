Работодатели Крыма будут сдавать в ПФР новую форму СЗВ-К

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Крыма, должны представить в ПФР сведения о периодах трудовой деятельности своих работников до их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Такая обязанность внедрена в Федеральным законом от 02.08.2019 № 306-ФЗ.

Полученная информация расширит возможности по назначению пенсий жителям полуострова и повысит уровень осведомленности граждан о том, как формируются их пенсионные права, отметили в ПФР.

Сведения, которые подлежат передаче в ПФР, включают в себя информацию о профессии или должности, особых условиях труда и выслуге лет. Помимо этого, в сведениях могут быть отражены периоды общественно полезной деятельности, например службы в армии.

На основе информации о стаже территориальные органы ПФР дополнят лицевые счета крымчан данными о суммах страховых взносов на пенсию, рассчитываемых согласно закону о пенсионном обеспечении в Крыму. По мере поступления данных в систему ПФР граждане смогут отслеживать, в каком размере уже сформирована их пенсия. В случае обнаружения ошибочной или неполной информации можно будет заблаговременно обратиться к работодателю или в ПФР, чтобы уточнить данные.

Представляемая крымскими страхователями информация упростит оформление пенсии для граждан, поскольку назначение выплат станет возможным вести по данным лицевых счетов.

Формы и форматы направляемых сведений, а также порядок их заполнения страхователями в ближайшее время будут определены постановлением Правления Пенсионного фонда. За основу для новой формы использована действующая СЗВ-К, по которой российские работодатели ранее представляли информацию о трудовом стаже работников за периоды до 2002 года.

Передать сведения в Пенсионный фонд предстоит не только страхователям, у которых в штате трудятся наемные работники, но и тем, кто работает на себя: ИП, адвокатам, нотариусам и некоторым другим. Они представят в ПФР информацию о своей трудовой деятельности.

На отправку данных у организаций и самозанятых Крыма есть больше двух лет, крайний срок установлен законом до конца 2021 года.

Напомним, опубликован проект Постановления Правления ПФР, которым утверждаются новые бланки для персонифицированного учета, в том числе форма СЗВ-К для крымчан.