В какой срок ФСС выплачивает пособие по уходу за ребенком

В соответствии с действующим законодательством первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в регионах с пилотным проектом осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения отделением ФСС заявления и документов или реестра сведений, которые необходимы для назначения и выплаты пособия.

Последующая выплата пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.