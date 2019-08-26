В какой срок ФСС выплачивает пособие по уходу за ребенком

В соответствии с действующим законодательством первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в регионах с пилотным проектом осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения отделением ФСС заявления и документов или реестра сведений, которые необходимы для назначения и выплаты пособия.
Последующая выплата пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.
Пример:
03.07.2019 у гражданки Смирновой А.П. начался отпуск по уходу за ребенком;
05.07.2019 работодатель ООО «Ромашка» представил в отделение Фонда электронный реестр сведений для выплаты пособия по уходу за ребенком Смирновой А.П. с 03.07.2019 по день исполнения ребенку возраста 1,5 лет;
Отделение Фонда назначает и перечисляет пособие Смирновой А.П.:
· за период с 03.07.2019 по 31.07.2019 в течении 10 календарных дней со дня поступления реестра, то есть до 16.07.2019;
· за август – до 15.09.2019;
· за сентябрь – до 15.10.2019 и т.д.