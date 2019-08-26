66% налоговых льгот признаны неэффективными

Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. Согласно методологии правительства, эффективными оказались лишь 34% преференций.

В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия». При этом в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей.

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области — 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом в общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей, говорится в статистике Минфина. В 38 регионах, включая столицу, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В оставшихся положительный эффект был незначительным.

Преференции по налогам на прибыль и на имущество предназначены для ускорения роста экономики и инвестиций — так называемые стимулирующие льготы, следует из методологии правительства по оценке их эффективности. Дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений должны быть выше, чем расходы на стимулирование активности. Тогда льготы признаются эффективными. Кроме этого, при оценке целесообразности преференций необходимо учитывать затраты на их администрирование, соответствие задачам развития государства, а также их результативность в сравнении с альтернативными мерами господдержки, например, субсидиями, говорил ранее замминистра финансов Владимир Колычев.

Право получить льготы по налогам на прибыль и на имущество имеют лишь отдельные категории плательщиков. К ним относятся фармкомпании, инновационные организации, резиденты ОЭЗ или ТОР, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия (например, предоставляющие образовательные или медицинские услуги) и ряд других. Субъекты РФ могут уменьшить региональную часть ставки по налогу на прибыль с 17 до 13,5% (до 12,5% в 2017‒2020 годах). Максимальный уровень выплаты по налогу на имущество — 2,2% от стоимости актива. Регионы вправе обнулять этот вид сбора.

В Минфине на вопросы «Известий» о дальнейших перспективах эффективных и неэффективных льгот сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Доля стимулирующих расходов по налогу на прибыль и на имущество организаций с положительным бюджетным эффектом — один из индикаторов, характеризующих качество планирования и управления региональными финансами, уточнили в ведомстве.

Расширение практики установления налоговых преференций — один из основных внутренних рисков для бюджетной системы России, оценивал Минфин. Только на федеральном уровне за последние пять лет было предоставлено более 100 новых льгот. Из-за них бюджет недополучил не менее 720 млрд рублей к 2019 году. По подсчетам министерства, сейчас действует более 3,5 тыс. федеральных и региональных налоговых льгот и преференций на сумму более 4 трлн рублей. А по оценке Счетной палаты в 2017 году в бюджет не поступило более 10 трлн налоговых платежей из-за различного рода преференций.