Когда Россия может перейти на 4-дневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в ближайшем десятилетии, если произойдет внедрение новых технологий и изменится технологический уклад. К такому выводу пришел директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Он пояснил, что тренды на автоматизацию и роботизацию будут приводить к тому, что определенные рутинные процессы станут автоматическими. При этом сохранение рабочих мест для граждан должно стать сверхважным приоритетом, передает РИА Новости.

По его словам, уменьшение рабочей недели не означает, что человек будет работать меньше, благодаря автоматизации производительность будет оставаться на том же уровне, что и при пятидневной рабочей неделе.

Между тем эксперты отмечают, что предприятия уже сейчас могут перейти на сокращенную рабочую неделю, если это им выгодно.

Напомним, на нашем сайте проходит опрос по поводу 4-дневной недели. Приглашаем вас принять в нем участие.

На данный момент, судя по результатам опроса, россияне не против работать 4 дня в неделю вместо пяти, но только при условии, что зарплата при этом не сократится.