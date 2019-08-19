Что вы думаете о переходе на сокращенную рабочую неделю

На прошлой неделе было много разговоров на тему введения в России 4-днейной рабочей недели. Идею выдвинул глава Правительства Дмитрий Медведев, а также ФНПР.

Госдума обещала заняться обсуждением этого вопроса уже в сентябре, подчеркнув важность сохранения существующего уровня зарплаты при сокращении продолжительности рабочего времени.

Минтруд также высказался, что короткая неделя не противоречит ТК.

А вот Минздрав считает, что ничего хорошего в короткой неделе нет. Она приведет к ожирению и фобиям.

А что думают сами работники? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.