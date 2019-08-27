Как учесть в расходах по УСН компьютерную программу, купленную вскладчину

ИП совместно с другим ИП приобрел исключительное право на программу для ЭВМ. Что с расходами по УСН?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/59092 от 06.08.19

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщики при определении объекта налогообложения по УСН, уменьшают полученные доходы, в частности, на расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ.

В связи с этим ИП на УСН, приобретающий в совместное владение с другим ИП исключительное право на программу для ЭВМ, вправе учесть в составе расходов собственную долю оплаченных расходов на приобретение исключительного права на указанную программу.