Кто пробивает чек ККТ при получении безналичной оплаты за услуги ЖКХ

Пунктом 13 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ поименованы организационно-правовые формы организаций, которые при осуществлении безналичных расчетов без предъявления электронного средства платежа при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, могут не применять ККТ.

Обязанность применения ККТ зависит от расчетного счета, на который поступают денежные средства. В случае если денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты за жилое помещение и (или) коммунальных услуг на расчетный счет управляющей компании, то ККТ применяет указанная организация.

Если денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты поставленных ресурсов (услуг) на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, то ККТ применяется указанной организацией.

При приеме платежей физлиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ККТ применяется платежными агентами (платежными субагентами, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами), заключивших с поставщиком услуг договор об осуществлении деятельности по приему платежей.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-20/15964@ от 12.08.2019.