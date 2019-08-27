Москва-Сити станет правительственным кластером

Вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи в Москва-сити собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа.

Таким образом, вместо делового центра, получится правительственный кластер, пишет «Коммерсантъ».

Для переезда чиновников в 2017 году выкуплено почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент». Агентом выступал «Дом.РФ», занявший на долговом рынке около 35 млрд руб.: эта сумма должна быть возвращена за счет продажи старой недвижимости министерств. «Дом.РФ» уже получил полномочия агента по продаже этих объектов. По такой же схеме планируется структурировать сделку по переезду остальных министерств, говорит источник «Ъ». В «Дом.РФ» не стали комментировать этот вопрос.

По словам источника «Ъ», сейчас общая площадь зданий в различных частях Москвы, где расположены 14 министерств, составляет около 600 тыс. кв. м. В «Москва-Сити» им понадобится от 350 тыс. до 400 тыс. кв. м, добавляет он. По его словам, оптимизация произойдет за счет создания опен-спейсов, а сокращение площадей снизит расходы на их содержание.