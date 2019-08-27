Апартаменты банкротов будут признавать единственным жильем

Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты банкротов, пишет сегодня газета «Ведомости».

Многие люди живут в нежилых помещениях — в апартаментах или объектах незавершенного строительства и, если иммунитет (право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина) действует только в отношении жилых помещений. Это нарушает фундаментальное право на жилище, пишет Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте.

Минэкономразвития также предлагает распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного жилья, и обязать регионы определить, что считать роскошным жильем.

Если поправка будет принята, она уравняет в правах тех, кто живет в квартирах, с теми, кто живет в апартаментах, что справедливо, говорят экспреты. Должников, живущих в апартаментах, может быть много в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, считает Семченко. Если поправка будет принята, конечно, это будет потерей с точки зрения конкурсной массы, но небольшой: апартаменты, как правило, на 20% дешевле квартир.

Важно, чтобы законопроект не стал лазейкой для ухода от обязательств и умышленного вывода из конкурсной массы более значимого имущества, чем необходимо должнику и членам его семьи, комментирует представитель Альфа-банка, поэтому такую возможность нужно разумно ограничить: в частности, избежать двоякого толкования в судах понятия нежилых помещений (апартаментов), а также адекватно, учитывая специфику региона, определить понятие роскошного жилья. Нужно, чтобы люди не пытались оставить себе, например, гостиницу под видом единственного жилья в нежилом помещении, комментирует сотрудник банка.

Однако эксперты поправляют представителя Альфа-банка — исключения не происходят автоматически, а только по решению суда, т. е. должнику придется доказывать, что это именно жилье — и при этом единственное. Хотя иуту бывают перекосы: суды, бывает, исключают из конкурсной массы дома площадью 1000 кв. м на Рублевке, считая их единственным жильем.

Минюст предлагал считать роскошным жилье дороже 30 млн руб. или площадью более 33 кв. м на каждого проживающего. Минэкономразвития против такого подхода: у гражданина должна быть возможность заранее, исходя из четких критериев, узнать, возможно ли взыскание его единственного жилья, а не в последующем состязательном процессе в судебном заседании.