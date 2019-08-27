Уровень бедности растет, доходы падают: почему не будут выполнены национальные цели в этом году

Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2019–2021 годы, признав, что часть задач, связанных с майским указом президента, в 2019 г. выполнить не удастся.

Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития до 2024 г., который был обнародован на брифинге министра экономического развития Максима Орешкина. С документом ознакомились «Ведомости».

Замедление совокупного спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще больше ослабили и без того вялый рост экономики в первом полугодии 2019 г. Синхронное ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во втором полугодии экономика все же ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Так, реальные доходы населения вновь почти не вырастут — всего на 0,1% против ожидавшегося в апреле роста на 1%, инвестиции увеличатся лишь на 2% (апрельский прогноз — на 3,1%), медленнее будет расти промышленное производство, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.

Социальные показатели ухудшены из-за роста потребительского кредитования — в первом полугодии 2019 г. процентные платежи вычли из роста реальных располагаемых доходов 0,7 п. п., объясняет Минэкономразвития и вновь предупреждает о социальных рисках роста кредитов населению. У 15% заемщиков соотношение платежа и дохода превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика, говорится в прогнозе.

В 2019 г. не удастся выполнить сразу пять национальных целей, признало Минэкономразвития: например, повысить реальные располагаемые денежные доходы на 0,5%, увеличить естественный прирост населения (по плану правительства в 2019 г. естественная убыль должна была сократиться с 224 600 до 219 000 человек, но, по прогнозу Минэкономразвития, она вырастет до 284 000). Выше, чем планировалось, окажется уровень бедности — 12,5%, а не 12%. Из-за слабого роста реальных располагаемых доходов населения, а также слабого внутреннего спроса инфляция в этом году замедлится до 3,8%, т. е. окажется ниже таргета ЦБ в 4%. А в следующем году Минэкономразвития ждет и вовсе инфляцию в 3%.

В 2020 г. Минэкономразвития по-прежнему ждет ускорения экономики, хоть и меньшими, чем ожидалось ранее, темпами — до 1,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельского прогноза), но уже в 2021 г. ВВП будет расти выше 3% вплоть до 2024 г. — в основном за счет роста инвестиций. И хотя в 2019–2020 гг. инвестиции будут расти существенно медленнее, чем рассчитывало Минэкономразвития, уже в 2021 г. темп их роста ускорится до 6,5%, затем их рост будет выше 5%, а к 2024 г. их доля в ВВП достигнет 25%, чего и поручал добиваться Путин. Для этого Минэкономразвития предлагает улучшать инвестиционный климат, в том числе снижая административные барьеры и повышая доверие к правоохранителям. А также увеличивать эффективность рынка труда и госсектора, ускорять технологическое развитие, развивать конкуренцию, модернизировать госуправление.