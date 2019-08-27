Надо ли вместе с чеком коррекции отправлять налоговикам объяснительные?

Надо ли отправлять объяснительные налоговикам по поводу чеков коррекции? Такой вопрос обсуждается сегодня в Красном уголок бухгалтера.

«Реагирует как то на них ифнс? И если например просто составить объяснительную, но не отправлять им, а хранить на случай проверки, то потом могут оштрафовать?», — спрашива Светлана.

В ответ другая Светлана советует все-таки объяснительные отправлять, чтобы не попасть под административную ответственность. Ведь никакой реакции от ИФНС на них все равно нет.

Впрочем, от некоторых инспекций приходят официальные ответы, что документы приняты:

«Отправляли объяснительные и все чеки прикладывали, от ФНС даже пришел офиц.ответ, что документы приняты», — поделилась Екатерина.

А как делаете вы?