В новых правилах выплаты пособия на детей усмотрели несправедливость

Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ поменял правила выплаты пособий на детей.

Получать пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, рожденного в 2018 году и позднее, в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.

Однако те, чьи дети рождены в 2017 году, возмущены таким положением дел. На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует убрать ограничения по году рождения из вышеназванного закона, чтобы дети, рожденные в 2017 году, наравне с остальными детьми могли получать пособие.

Напомним, ранее на сайте РОИ была опубликована другая инициатива, автор которой требует платить пособия на всех детей до 3 лет без привязки к текущим доходам семьи.

Автор предложения отмечает, что усердно трудящийся человек получает зарплату, платит с нее внушительные налоги, а с этих налогов идут выплаты не только людям, не способным по объективным причинам зарабатывать больше, но и тунеядцам, и скрывающим свои доходы людям.