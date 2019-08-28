Проявляя должную осмотрительность, контрагенты требуют неординарные аудиторские заключения

Опасаясь возможной претензии налоговиков по части выбора неблагонадежных контрагентов, некоторые компании перестраховываются и запрашивают у поставщиков расширенный комплект документов в рамках должной осмотрительности.

У поставщиков вызывает недоумение просьбы предоставить штатное расписание, формы СЗВ-М и 2-НДФЛ, нотариально заверенную копию паспорта директора, а также нотариально заверенное заявление о том, что директор пребывает в здравом уме и осознает тот факт, что он является директором.

Список запрашиваемых документов зависит от степени перфекционизма налогоплательщика и его полета фантазии.

Между тем наметилась новая тенденция, о которой рассказал участник группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Многие московские контрагенты стали требовать у обескураженных поставщиков особое аудиторское заключение, в котором будет сказано, что данная организация кристально чиста перед законом и не имеет сомнительных контрагентов.

Очередное массовое помутнение рассудка. За 1 сутки сразу 2 потенциальных клиента попросили сделать какую-то хрень: один — «аудиторское заключение о финансовой безопасности для заказчика», а второй — «заключение, что они не нарушают законов РФ и не имеют плохих контрагентов». И оба утверждают, что это требуют их клиенты (естественно московские, как иначе то), и это должно быть заключение аудиторов и без него никакого договора не будет! У меня просьба: бухгалтера, остановите своих юристов или безопасников или кого там еще! Это же голимое безумие! — пишет Евгений

Участники обсуждения отмечают, что государство переложило со своих плеч на широкие плечи банков и бизнеса ношу в виде контроля добросовестности своих контрагентов и клиентов. Вот все и выкручиваются, кто во что горазд...