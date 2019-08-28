Так нужно ли применять ККТ при взаимозачетах? Узнайте мнение ФНС

Вопрос о том, нужно ли применять ККТ при взаимозачетах денежных требований между организациями не первый месяц будоражит бухгалтерское сообщество. Так же как и вопрос о том, надо ли бить чеки при зачете авансов и предоплат по договорам.

И вот, наконец, ФНС высказала своё мнение по этому вопросу. В письме № АС-4-20/16571@ от 21.08.2019 утверждается, что ККТ в таких случаях применять не надо. И вот почему:

«На основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели должны применять контрольно-кассовую технику только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В то же время осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа. Учитывая изложенное, применение контрольно-кассовой техники при таких расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется.»

Заметим, что мотивировка письма вызывает удивление. Поскольку в пункте 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ нет утверждения о том, что ККТ применяется только расчетах наличными, там написано по другому:

«Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями...»

Поэтому применять это письмо следует с осторожностью, поскольку мнение ФНС может измениться в любой момент.