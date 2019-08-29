Надо ли применять ККТ при различных удержаниях из зарплаты работника

Многие организации продают товар своим работникам, удерживая его стоимость из заработной платы. Ранее такие операции проблем работодателям не приносили.

Однако теперь возникает вопрос - что делать с ККТ? Применять или нет?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № АС-4-20/16571@ от 21.08.2019.

В пункте 2 письма объясняется, что если коллективным или трудовым договором предусмотрено удержание денежных средств из заработной платы сотрудника организации или индивидуального предпринимателя за услуги (работы, товары), оказанные самим работодателем, то расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность по применению контрольно-кассовой техники в таком случае отсутствует. Что имеет ввиду под таким удержанием ФНС, понять сложно. Скорее все-таки речь идет о выплате зарплаты в натуральной форме.

При этом налоговики уточняют, что в случае реализации товаров (работ, услуг), принадлежащих организации или индивидуальному предпринимателю и реализация которых не предусмотрена трудовым договором между работником и работодателем, применение контрольно-кассовой техники при осуществлении таких расчетов обязательно независимо от способа расчета, в том числе посредством удержания денежных средств из заработной платы сотрудника. При этом момент расчета определяется в соответствии с договором по реализации таких товаров (работ, услуг).

Отдельно ФНС уточняет, что не надо применять ККТ при возмещении работником затрат работодателя (выдача трудовой книжки, возмещение ущерба) и удержании за услуги, оказанные третьими лицами (например, оплата питания, оказываемого третьими лицами, оплата за телефонную связь и пр.).