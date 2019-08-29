Появились новые регламенты ФСС для страхователей-физлиц

ФСС утвердил два новых регламента постановки на учет и снятия с учета страхователей - физических лиц.

Один из них, утвержденный приказом от 22.04.2019 № 215, регулирует порядок государственной услуги по регистрации и снятию с учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником. А второй, утвержденный приказом от 22.04.2019 № 214, касается тех же страхователей, но заключивших гражданско-правовой договор.

Ранее порядок регистрации и снятия с учета утверждал Минтруд, но потом изменилось законодательство и пришлось утверждать новые документы.

Заметим, что оба документа касаются и индивидуальных предпринимателей, поскольку они встают на учет в ФСС как работодатели при заключении трудовых договоров и договоров ГПХ, при условии, что работник застрахован от несчастных случаев и производственного травматизма.