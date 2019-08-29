Субсидиарную ответственность госслужащих предлагают отменить

Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарную ответственность в случае их банкротства — письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля.

Служба предлагает внести такие поправки в закон о банкротстве, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Субсидиарную ответственность несут все лица, принимавшие или влиявшие на принятие решений банкрота, — руководитель, собственники, главный бухгалтер и др.

Сейчас к субсидиарной ответственности по долгам госкомпаний могут быть привлечены не только представители государства в совете директоров, но и чиновники, во исполнение директивы которых было принято решение. Но сделать это непросто, поскольку наличие и обязательность такой директивы придется доказывать.

Случаи привлечения к субсидиарной ответственности госслужащих пока единичны, отмечают эксперты. Однако в последнее время вопрос субсидиарной ответственности возникает в 7 из 10 дел о банкротстве, и топ-менеджеры все больше боятся брать на себя ответственность, а госслужащие просто перестали принимать решения.

Привлекать к субсидиарной ответственности могут по заявлениям не только банков, но и Федеральной налоговой службы (ФНС). Конституционный суд в конце 2017 г. подтвердил возможность взыскания налоговых долгов банкротов с бывших работников, например директора или главного бухгалтера, если с их помощью компания уклонялась от налогов. В первом полугодии 2018 г. налоговики подали 15% от всех заявлений о банкротстве против 9% годом ранее (за весь 2018 год данных еще нет). С ФНС законопроект не обсуждался, сообщил представитель службы, инициативу необходимо изучать и прорабатывать.

Представители государства голосуют в соответствии с директивами правительства, пишет Росреестр в проекте пояснительной записке к поправкам. А государство как акционер заинтересовано не только в максимальной прибыли, но и в адекватной системе мотивации и контроля менеджмента для достижения сбалансированности интересов управляющих и собственников, пишет Росреестр.

Предлагаемые изменения подрывают один из важнейших принципов гражданского права — равенство участников правоотношений, наделяют контролирующих госкомпании лиц обширными полномочиями, снимая с них ответственность за свои действия, считают юристы. К тому же решение о том, чтобы стать членом совета директоров, госслужащий принимает добровольно, т. е. заранее соглашается с возможными негативными последствиями своей деятельности и принимает на себя ответственность за судьбу организации.

Кроме того, получится парадоксальная ситуация — если, совет директоров, в котором большинство составляют как раз госслужащие, своими решениями довел компанию до банкротства, то это большинство из госслужащих ответственности нести не будут, а независимый директор будет отвечать.