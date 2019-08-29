Росстат заплатил 65 млн за создание несуществующего мобильного приложения

Аудиторы Счетной палаты при проверке Росстатат обнаружили, что ведомство оплатило создание приложения для смартфонов, но его так и не разработали.

Контракт почти на 65 миллионов рублей, был заключен с ЗАО «Ланит», пишет РИА Новости. В рамках него, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play.

Дизайн официального сайта Росстата по адресу: http://gks.ru также не был обновлен, хотя по контракту, его новая версия должна быть доступна уже с 30 апреля 2019 года, отмечают аудиторы.

Впрочем, Росстат уже ответил РИА Новости, что они ведут технический диалог с представителями ОС Android и iOS и разработанное мобильное приложение, скоро появится в App Store и Google Play.

Кроме того, в пресс-службе Росстата подчеркнули, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.