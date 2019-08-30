«Клерку» рассказали, что работы по созданию приложения для Росстата выполнены

Накануне СМИ сообщили, что Росстат оплатил компании «Ланит» 65 млн. рублей за создание приложения для смартфонов, но его так и не разработали. Кроме того, дизайн сайта http://gks.ru, по заявлению Счетной палаты, также не был обновлен.

Между тем в самом Росстате ответили, что они ведут технический диалог с представителями ОС Android и iOS и разработанное мобильное приложение скоро появится в App Store и Google Play.

Свои комментарии по поводу этой ситуации нашему порталу также дали в АО «Ланит». Там заявили, что выполнили в полном объеме и в установленные сроки все работы для Федеральной службы государственной статистики в рамках контракта от 28 июля 2017 года, что подтверждено актами сдачи-приемки.

Новая версия портала https://new.gks.ru/ запущена, о чем сообщали ведущие российские СМИ 02 июля 2019 года. При этом для обеспечения доступа к мобильным приложениям она имеет соответствующий раздел «Мобильное приложение».

«Со своей стороны АО „ЛАНИТ“ своевременно обеспечило возможность размещения мобильных приложений в App Store и Google Play, как это предусмотрено контрактом. В настоящее время Росстат ведет коммуникацию с представителями ОС Android и iOS и рассчитывает в ближайшее время разместить приложение в открытом доступе для скачивания», — говорится в пресс-релизе компании.

Что касается отчета Счетной палаты, в котором сделан нелицеприятный вывод, то он датирован маем 2019 года, то есть до запуска новой версии сайта.