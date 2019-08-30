Могут ввести маркировку БАДов

Минпромторг вместе с отраслевым сообществом рассмотрит возможность введения маркировки на биологически активные добавки.

«В настоящее время указанные в письме Роспотребнадзора от 27 июня 2019 группы товаров не включены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Вопрос целесообразности их включения в указанный перечень будет рассмотрен Минпромторгом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом», — цитирует ИА ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Напомним, ранее стало известно, что Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на БАДы, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

Что касается питьевой воды, то законопроект о ее экспериментальной маркировке уже разработан.