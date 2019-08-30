Режим ЕНВД отжил своё. Власти не намерены его продлевать по просьбе бизнеса

Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Правительство с просьбой о продлении действия системы ЕНВД после 2021 года.

За сохранение этого режима налогообложения ратует бизнес. Возможность отмены ЕНВД вызывает высокую обеспокоенность малого бизнеса в регионах.

Полноценной альтернативы режиму ЕНВД в настоящее время не существует, констатирует Титов.

Между тем в Правительстве просьбам бизнеса не вняли.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что режим ЕНВД продлевать не следует, но нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, с тем чтобы бизнес, который работает в этом формате, не имел дискомфорта и не испытывал каких-либо неожиданностей при отмене режима, пишет «Коммерсантъ».

По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1 % выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней «брешью» в системе налогообложения.

В Госдуме также не поддерживают идею сохранения ЕНВД. «Дискуссия, которую сегодня пытаются развернуть по поводу сохранения ЕНВД, лишена всякого смысла», — сказал лава бюджетно-налогового комитета Госдумы и соавтор Налогового кодекса Андрей Макаров.

По его словам, ЕНВД создавался как временный при отсутствии возможности у правительства контролировать уплату налогов в малом бизнесе, цифровизация ФНС исправила ситуацию, модернизация режима бессмысленна, и сейчас он, по сути, является «антицифровым».