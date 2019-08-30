Бухгалтеры не готовы платить десятки тысяч рублей за правовые системы

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке сегодня затеяли обсуждение вопроса целесообразности приобретения за немалые деньги доступа к справочно-правовым системам.

Поводом для обсуждения стало поступившее бухгалтеру предложение приобрести неисключительную лицензию на интернет-версию БСС «Система Главбух» за 79 тыс. рублей.

«Какая такая не общедоступная инфа в этой системе за такие деньги?», — интересуется автор поста.

На сайте «Главбуха» говорится, что данная система дает возможность быстро и с минимальными усилиями получить на свой вопрос четкий, однозначный, подробный, соответствующий действующему законодательству ответ от авторитетного специалиста Минфина, ФНС, Минздрава.

Между тем участники обсуждения на Фейсбуке полагают, что цена на этот сервис сильно завышена.

Многие коллеги обходятся без дорогостоящих правовых систем и получают информацию из открытых источников в Интернете, среди которых — «Клерк».

Кроме того, бухгалтеры самостоятельно читают законы, чтобы получить информацию «в чистом виде», а не в чьей-то интерпретации.