Что хотят поменять в учете основных средств и почему бизнес против

В июле Госдума в 1-ом чтении приняла законопроект № 720839-7 с многочисленными поправками в НК, среди которых — критерии отнесения имущества к основным средствам в целях НК.

Предлагается для отнесения имущества к основным средствам учитывать не его первоначальную стоимость, а срок использования. Он должен быть более 12 месяцев.

Формулировка абзаца первого пункта 1 статьи 257 НК сейчас Формулировка абзаца первого пункта 1 статьи 257 НК в проекте Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Основными средствами в целях настоящей главы признается часть имущества, используемого в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Между тем в бизнес-сообществе считают, что такая поправка не позволит списать стоимость малоценного основного средства при передаче его в эксплуатацию. Торгово-промышленная палата предлагает уточнить этот пункт к следующему чтению законопроекта.

Кроме того, поправки предусматривают также ограничение возможности перехода с «линейного» на «нелинейный» метод амортизации. По проекту компании смогут провести его один раз в пять лет. При этом сейчас подобное ограничение действует только при переходе с «нелинейного» метода на «линейный». Это предложение ухудшает положение налогоплательщика, подчеркнул глава ТПП Сергей Катырин.

Также по информации ТПП проектом расширяется перечень объектов, по которым налог на имущество уплачивается исходя из их кадастровой стоимости. К таким объектам дополнительно предлагается отнести, к примеру, объекты незавершённого строительства, хозяйственные строения или сооружения. Это , в свою очередь, приведёт к увеличению налоговых обязательств бизнеса.

Добавим, что данная поправка не содержалась в проекте при его первом чтении. Поправки ко второму чтению пока не опубликованы.

О других планируемых изменениях в НК мы рассказывали в материале «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».