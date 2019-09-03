Уже действует новое правило выплаты пособий через ФСС

Вступил в силу Приказ ФСС от 08.04.2019 № 156, которым утвержден Административный регламент предоставления ФСС госуслуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты страхователем.

Документом определен перечень заявителей в рамках указанной государственной услуги. К ним относятся, в том числе:

-подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством граждане РФ, постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов);

-лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;

-государственные гражданские и муниципальные служащие;

-священнослужители и др.

Перечень документов для получения пособия через ФСС, минуя работодателя, следующий:

а) заявление установленной формы; б) документ, удостоверяющий личность; в) листок нетрудоспособности или его номер (если он электронный); г) справка по форме 182н; д) заявление о направлении запроса в ПФР (если нет справки 182н); е) документы, подтверждающие страховой стаж; ж) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта невыплаты страхователем пособия застрахованному лицу с указанием суммы задолженности и периода невыплаты пособия - при обращении заявителя за предоставлением госуслуги в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В случае необходимости подтверждения: прекращения деятельности страхователем на день обращения заявителя за пособием либо отсутствия возможности выплаты пособия страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в банках и применением очередности списания денежных средств со счета, либо невозможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, либо того, что на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, ФСС сам направляет запросы в кредитные организации, налоговые органы, территориальные органы ФСПП или арбитражному управляющему для получения:

а) документов, подтверждающих прекращение деятельности страхователем на день обращения заявителя за пособием (налоговые органы); б) документов, подтверждающих отсутствие возможности выплаты пособия страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях (налоговые органы, кредитные организации); в) документов (информации), подтверждающей отсутствие возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание в случае представления заявителем вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты страхователем пособия застрахованному лицу с указанием суммы задолженности и периода невыплаты пособия (ФССП); г) документов, подтверждающих, что в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в случае отсутствия данной информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (налоговые органы); д) документов, подтверждающих нахождение требований застрахованного лица по выплате пособия в реестре требований кредиторов, а также о невыплате пособия с указанием периода и суммы невыплаты (арбитражный управляющий).

Пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней со дня поступления необходимых документов (информации), независимо от способа подачи заявления о предоставлении государственной услуги.

Кроме того, со 2 сентября 2019 также вступили в сиду новые Административные регламенты:

по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае невозможности его выплаты страхователем (Приказ Минтруда от 08.04.2019 № 157);

по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по беременности и родам в случае невозможности его выплаты страхователем (Приказ Минтруда от 08.04.2019 № 158);

по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем (Приказ Минтруда от 08.04.2019 № 159);

по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем (Приказ Минтруда от 08.04.2019 № 160).