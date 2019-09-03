Задним числом расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов. Проверьте, правильно ли вы считали налог

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ расширил перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. Соответствующие изменения внесены в ст. 217 НК.

В частности, дополнительно освобождены от налогообложения по НДФЛ следующие виды доходов:

денежная компенсация, выплачиваемая взамен полагающегося земельного участка;

доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

доходы, полученные в соответствии с законодательными актами в связи с рождением ребенка;

доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством, а также суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых родителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами;

доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки;

доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Разъяснения на этот счет, в частности, даются в письме ФНС от 29.07.2019 №БС-3-11/6983@.

Данные изменения НК вступают в силу с 1 января 2020 года, но начинают действовать «задним чисдом», то есть применяются отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Кроме того, согласно поправкам не облагается НДФЛ оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам организаций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Напомним, перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей утвержден Постановлением Совмина СССР от 03.01.1983 № 12. В частности, районами Крайнего Севера признаются Ненецкий автономный округ, г. Северодвинск, Мезенский, Лешуконский и Пинежский районы Архангельской области. Приравненные к ним местности — г.Архангельск, Плесецкий, Приморский, Онежский, Холмогорский и ряд других районов Архангельской области.