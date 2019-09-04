Как маме оформить пособие по уходу за ребенком, если папа – неработающий иностранец

Каким документом мать ребенка может подтвердить факт неполучения единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком вторым родителем при условии, что он иностранный гражданин, имеющий право на временное проживание на территории РФ, и не работает?

Разъяснения по этому вопросу дали в отделении ФСС по Тюменской области.

Назначение выплата пособий иностранным гражданам осуществляются если они постоянно проживают на территории РФ, либо временно проживают на территории РФ и подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (то есть не работают).

При обращении за пособием, в данном случае, достаточно в заявлении указать факт отсутствия трудоустройства в РФ отца ребенка — иностранного гражданина, и документально подтвердить его положение в РФ (период разрешения на временное проживание отражается в документе, удостоверяющем личность).