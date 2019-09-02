ЦБ запросил у банков отчет о мошенничествах с цифровыми подписями

Центробанк запросил у крупнейших банков детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых подписей (ЭЦП) за последние три года. Эти сведения необходимы для подготовки к парламентским слушаниям, посвященным защите прав и законных интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи.

ЦБ интересует количество обращений клиентов банков, связанных с неправомерным использованием цифровых подписей при проведении финансовых операций, примеры нелегальной выдачи электронных подписей, типовые мошеннические схемы с выдачей и использованием подписей, а также оценка финансового ущерба от этих действий, говорится в письме с которым ознакомилось РБК.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что на конец сентября запланированы парламентские слушания на тему защиты прав граждан при использовании ЭЦП, где, в частности, будут обсуждаться внесенные в Госдуму законопроекты с поправками, регулирующими выдачу и использование цифровых подписей.

Поправки предусматривают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную (КЭП) подпись только в Федеральной налоговой службе), а финансовые организации — в ЦБ РФ.

В российском электронном документообороте можно использовать три вида подписи: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную. Больше всего властей беспокоит именно последняя, так как она дает самые большие полномочия: является аналогом собственноручной подписи, и все подписанные ей документы признаются юридически значимыми. Квалифицированная подпись используется, в частности, госслужащими при подписании рабочих документов, а юридическими лицами — при сдаче отчетности в налоговые органы, участии в тендерах и заключении контрактов.