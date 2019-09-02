Маркировка минералки сделает ее дешевле?

На днях опубликовали проект Постановления Правительства о запуске эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020.

Это позволит предотвратить производство и оборот контрафактной продукции.

Оператором маркировки выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Там утверждают, что для потребителя цена на воду при введении маркировки не только не изменится, но даже снизится. А сама по себе маркировка выведет мошенников на чистую воду, пишут «Известия».

«Всё очень просто: если вы легальный производитель воды, но на рынке есть компании, которые (неважно, под вашим же брендом или другим) производят нелегальную воду. У компаний, которые не платят ни НДС, ни налоги, ни белую зарплату, себестоимость товара гораздо ниже. При этом качество хуже — товар может быть опасен, если мы говорим про воду, пищевой продукт (это не кроссовки, которые в худшем случае порвутся), — говорит заместитель гендиректора по связям с общественностью и маркетингу ЦРПТ Реваз Юсупов. — Если эти серые компании уходят с рынка, то их клиенты приходят к нормальным легальным компаниям, которые отвечают за качество, что позволит снизить розничную цену».

Кроме того, не нужно тратить деньги на суды, а логистика эффективная (производитель в любое время знает, где находится его продукция), повышается оборотность.

В итоге для конечного покупателя стоимость продукции должна снизиться на 5–10 %.

Ну что ж, время покажет, что будет с ценой на минералку...