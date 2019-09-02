Новые нормы утилизации угробят производителей

Все производители потребительских товаров выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

С просьбой не вводить одномоментный стопроцентный норматив утилизации на все виды товаров и упаковки к вице-премьеру Алексею Гордееву обратились руководители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза», «Союзмолока» и пр. С письмом ознакомился «Коммерсантъ».

Идея увеличения нормативов утилизации до 100% принадлежит Минприроды и призвана повысить собираемость экологического сбора с 2,2 млрд руб. до 136 млрд руб. ежегодно. Правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.

Также инициатива остановит развитие сферы цивилизованного сбора и утилизации отходов, бизнесу придется расторгнуть контракты на переработку и остановить проекты по сбору отходов, потеряв вложения. Участники рынка концептуально поддерживают необходимость увеличения нормативов, постепенно, чтобы не допустить «шоковой инфляционной нагрузки на население», говорится в документе.

Идея Минприроды — это обычный фискальный сбор, который не приведет к развитию переработки отходов, говорят производители. При повышении норматива расходы вырастут до 1–1,2 млрд руб., что сразу приведет к росту цен на 8–10%.

При этом стопроцентный норматив в текущих условиях выполнить невозможно: в РФ не выстроена система раздельного сбора и действует НДС на ПЭТ, стекло и алюминиевую упаковку.

Кроме того, бытовая техника и электроника требуют не только специальной системы утилизации, но и специальной системы сбора, которая в РФ отсутствует, так как такие товары содержат ценные фракции, драгоценные металлы и пр. Лучше всего процесс может обеспечить именно производитель, но при повышении норматива до 100% бизнес устранится от участия, а ответственность полностью ляжет на государство, которое до сих пор с задачей справляется неэффективно.