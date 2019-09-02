Что напишут в учебнике про нашу сегодняшнюю экономику? Спойлер: мы на коне

Экономические успехи 2014-2019 внесут в российские учебники. Вы удивитесь, как круто у нас обстоят дела.

Правительство гордится своими достижениями в экономике. Министр Орешкин заявил, что реформы крайней пятилетки попадут в учебники. Хвалится, что правительство ввело инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации и перешло к плавающему валютному курсу. Что это?

Если коротко речь идет о том, что ЦБ озвучивает прогноз по инфляции, вслед за этим растут цены, подорожание стимулирует экономический рост, что тянет за собой увеличение доходов населения.

Чтобы понять, чем хвалится министр, надо опустить момент с доходами и смотреть только на перспективы выживания при дешевой нефти. Орешкин упирает на то, что пять лет назад мы хорошо жили только при 115 долларов за баррель. А теперь и 40 нас устроит. И все у нас в порядке. Оказывается, Россия стала менее уязвима к мировым экономическим проблемам.

Мы помним, что в учебнике по макроэкономике есть обязательные разделы «Фискальная политика государства», «Потребительский выбор», «Денежно-кредитная политика». Вот тут материала для учебника набралось с лихвой. Предлагаем вам принять участие в опросе и составить свой рейтинг. Вангуем, вы все в курсе, что плавающий рубль ни при чем.