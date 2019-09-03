Упрощенка будет другая. Они изменят ставки и правила перехода

Минфин представил на суд общественности проект поправок в НК, которые касаются плательщиков УСН.

Налоговая ставка для плательщиков УСН, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %.

Да, ставка может увеличиться, но на самом деле, это позитивная новость.

Кого коснется это нововведение? Рассказываем.

Сейчас фирмы и ИП, которые превысили пороги значений для применения УСН по доходам и численности, переводятся на общий режим налогообложения. Для многих этот удар очень болезненный.

Чтобы смягчить боль потери, Минфин разработал правила переходного периода.

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

То есть при сумме дохода от 150 млн. до 200 млн. рублей и численности от 100 до 130 человек налогоплательщик сможет сохранить право на УСН, но ставка налога для него будет увеличена.

Вместо прежних 6 % с дохода и грозящих 20 % НДС 20 % налога на прибыль надо будет платить 8 % с дохода.