Долги по ЖКХ спишут даже у мертвых. А кого вызовут в суд?

История о том, как если очень хотеть, то все получится. Вот курганская компания «Водный союз» хотела возместить стоимость жилищно-коммунальных услуг у умершего человека и добилась своего.

Иск компания адресовала 61-летней пенсионерке, которой к моменту формирования долга уже не было среди живых. Женщина умерла в январе 2018 года, а компания пыталась через суд взыскать с умершей долг за период с ноября 2018 года по апрель 2019 года.

Мировой судья требование заявителя удовлетворил, женщину обязали выплатить долг за воду и стандартную госпошлину. Цена вопроса составила 6 тыс.рублей. Но еще более абсурдно то, что пенсионерке предоставили право оспорить решение, судья не вырезал приписку о сроке на обжалование. Неужели, рассчитывали поговорить с духом женщины (дело № 2-5691/2019).