Добавлены новые контрольные соотношения для проверки 3-НДФЛ

ФНС добавила новые контрольные соотношения для проверки декларации 3-НДФЛ.

В письме № БС-4-11/16919@ от 27.08.2019 указаны два новых пункта, добавленные в раздел междокументальных соотношений. Один пункт касается продажи недвижимости, второй — транспортных средств.

Для проверки будут использоваться данные, которые налоговики получают из других источников, касающиеся стоимости проданного имущества.

Общая сумма цен сделок по продаже объектов недвижимости(с учетом долей налогоплательщика в них), информация о которых имеется в поступивших в установленном порядке сведениях должна быть не больше общей суммы доходов, отраженной в строках 070 Приложения 1 «Доходы от источников в Российской Федерации» для кода вида доходов (строка 020) равного 01 или 02. Если все-таки она больше, то может быть занижена сумма налогооблагаемых доходов и налогоплательщику должны направить письменное уведомление о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. В случае непредставления таких пояснений или если по рассмотрении их налоговым органом будет установлен факт нарушения налогового законодательства, то должен быть составлен акт проверки, предусмотренный нормами ст. 100 НК РФ.

Такое же контрольное соотношение предусмотрено и при сравнении цен сделок по реализации транспортных средств.

Все соотношения для проверки 3-НДФЛ можно найти в письме № БС-4-11/24887@ от 20.12.2018.